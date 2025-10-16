MARINE LEONARDI – LE FORUM – SALLE GOUNOD Frejus

MARINE LEONARDI Début : 2025-10-16 à 20:30. Tarif : – euros.

THEATRE LE FORUM – FREJUS PRÉSENTE : MARINE LEONARDINe vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.Elle ose tout dire sur ses grossesses, son couple, sa mère et sa belle-mère, créant un joyeux décalage avec son look de parisienne élégante et bien élevée, tout droit sortie d’école de commerce. Elle campe une femme qui ne se prend pas au sérieux… On entend un cri de colère savoureux sur toutes les petites injustices du quotidien de mère, et un cri de puissance de pouvoir enfin parler de tout ça et d’en rire…Son humour est teinté d’une bonne dose de cynisme et d’une énergie très positive qui témoignent en réalité d’une grande foi en l’humanité. À 34 ans, Marine Leonardi a changé de carrière en 2020 pour se reconvertir dans le stand-up. Elle a été membre de la troupe du Jamel Comedy Club, et affiche complet à Paris depuis le début de la saison (Petit Palais des Glaces, Comédie de Paris, Théâtre des Mathurins, Théâtre de l’Atelier…). Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant : j’osais pas le dire ! .

LE FORUM – SALLE GOUNOD 83 BOULEVARD DE LA MER 83600 Frejus 83