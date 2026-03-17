Marine Leonardi Le Forum Le Mans
Marine Leonardi Le Forum Le Mans samedi 10 octobre 2026.
Marine Leonardi
Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : 40 – 40 – 78 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Marine Leonardi au Forum
Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine… .
Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Marine Leonardi at the Forum
L’événement Marine Leonardi Le Mans a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Le Mans