Marine Leonardi Le Forum Le Mans

Marine Leonardi

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 40 – 40 – 78 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Marine Leonardi au Forum

Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine… .

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Marine Leonardi at the Forum

L’événement Marine Leonardi Le Mans a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Le Mans