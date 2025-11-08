MARINE LEONARDI – MARINE LEONARDI – MAUVAISE GRAINE – MLC LES SAULNIERES Le Mans

MARINE LEONARDI – MARINE LEONARDI – MAUVAISE GRAINE Début : 2025-11-08 à 21:00. Tarif : – euros.

Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine. Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, ducouple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant: j’osais pas le dire .La Perche Prod et La boite à modeler en accord avec Agapè & All Good Production

Vous pouvez obtenir votre billet ici

MLC LES SAULNIERES 239 AVENUE RHIN ET DANUBE 72100 Le Mans 72