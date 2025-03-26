MARINE LEONARDI – MARINE LEONARDI – MAUVAISE GRAINE – VERSAILLES PALAIS DES CONGRES Versailles

MARINE LEONARDI – MARINE LEONARDI – MAUVAISE GRAINE Début : 2026-01-31 à 20:30. Tarif : – euros.

SAS EPDC VERSAILLES PRÉSENTE : MARINE LEONARDI – MAUVAISE GRAINENe vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant: j’osais pas le dire .

VERSAILLES PALAIS DES CONGRES 10 RUE DE LA CHANCELLERIE 78000 Versailles 78