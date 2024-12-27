Marine Leonardi Mauvaise Graine COMPLET Gare du Midi Biarritz

Marine Leonardi Mauvaise Graine COMPLET

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine. Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité.

Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant: j’osais pas le dire . .

