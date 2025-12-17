MARINE LEONARDI Mauvaise graine Route De Fos RN 569 Istres

MARINE LEONARDI Mauvaise graine

Jeudi 15 janvier 2026 à partir de 20h. Route De Fos RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 20:00:00

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Marine transforme son quotidien de jeune mère exténuée en terrain de jeu pour dénoncer les arnaques de la parentalité parfaite et le mythe de l’égalité.

Révélée en 2024 sur la grande scène du stand up avec son projet Vous n’êtes pas seul.e.s, Marine Leonardi connait depuis un succès fulgurant. Ancienne cadre devenue chroniqueuse sur France Inter, elle aborde, sans filtre, les thèmes de l’accouchement, du congé maternité, de sa libido en berne et scrute avec une bonne dose de cynisme les travers de son conjoint. Un spectacle hilarant, libérateur et salvateur ! .

Route De Fos RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 02 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Marine transforms her daily life as an exhausted young mother into a playground to denounce the scams of perfect parenting and the myth of equality.

L’événement MARINE LEONARDI Mauvaise graine Istres a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme d’Istres