Marine Leonardi – Mauvaise Graine Le Pin Galant Mérignac

Marine Leonardi – Mauvaise Graine Le Pin Galant Mérignac mercredi 6 mai 2026.

Marine Leonardi – Mauvaise Graine Mercredi 6 mai 2026, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Tarif Général : 38€ / Réduit et Privilège : 32€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T20:30:00 – 2026-05-06T22:00:00

Fin : 2026-05-06T20:30:00 – 2026-05-06T22:00:00

Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.

Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. C’est cru, drôle et authentique !

À 34 ans, Marine Leonardi a changé de carrière en 2020 pour se reconvertir dans le stand-up. Membre de la Troupe du Jamel Comedy Club, elle est aussi chroniqueuse sur Rire & Chansons et joue régulièrement au Paname Art Café et au Point-Virgule où elle fait salle comble !

Sur scène, elle ose tout dire sur ses grossesses, son couple, sa mère et sa belle-mère, créant un joyeux décalage avec son look de parisienne élégante et bien élevée, tout droit sortie d’école de commerce. Elle campe une femme qui ne se prend pas au sérieux… On entend un cri de colère savoureux sur toutes les petites injustices du quotidien de mère, et un cri de puissance de pouvoir enfin parler de tout ça et d’en rire…

Son humour est teinté d’une bonne dose de cynisme et d’une énergie très positive qui témoignent en réalité d’une grande foi en l’humanité.

Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant : « j’osais pas le dire ».

« Un véritable bijou, et une comédienne très prometteuse. » LE FIGARO

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://lepingalant.notre-billetterie.com/billets?seance=3739 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine. Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. humour one women show