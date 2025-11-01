Marine Leonardi – Mauvaise Graine Versailles Palais des Congrès Versailles

Marine Leonardi – Mauvaise Graine Samedi 31 janvier 2026, 20h30 Versailles Palais des Congrès Yvelines

39 € Carré or / 37 € Cat 1 / 34 € Cat 2.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-31T20:30:00 – 2026-01-31T22:30:00

Fin : 2026-01-31T20:30:00 – 2026-01-31T22:30:00

Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.

Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant: « j’osais pas le dire ».

Versailles Palais des Congrès 10 rue de la chancellerie 78000 versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France

One Woman Show humour