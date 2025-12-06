MARINE LEONARDI – METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN Metz
Artiste :Marine LeonardiTitre : Mauvaise grainePitch : Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant: j’osais pas le dire .Production :Agapè & All Good Production
METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN PARVIS DE L’AMPHITHÉÂTRE, 57000 Metz 57