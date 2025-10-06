MARINE LEONARDI – NARBONNE ARENA Narbonne

MARINE LEONARDI Début : 2027-02-18 à 20:00. Tarif : – euros.

FIMALAC ENTERTAINMENT PRÉSENTE : MARINE LEONARDIMauvaise graineNe vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant: j’osais pas le dire .

NARBONNE ARENA 74 AVENUE MAITRE HUBERT MOULY 11100 Narbonne 11