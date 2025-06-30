MARINE LEONARDI – SALLE EURYTHMIE Montauban

MARINE LEONARDIMarine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant « j’osais pas le dire » ! Son mantra, « Vous n’êtes pas seul·e·s », est devenu un véritable cri de ralliement. Et… ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.

SALLE EURYTHMIE RUE SALVADOR ALLENDE 82000 Montauban 82