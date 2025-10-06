MARINE LEONARDI – ZENITH D’ORLEANS Orleans

MARINE LEONARDI Début : 2027-01-09 à 20:00. Tarif : – euros.

CHEYENNE PRODUCTION EN ACCORD AVEC AGAPE, PRESENTE : MARINE LEONARDIArtiste :Marine LeonardiTitre : Mauvaise grainePitch : Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant: j’osais pas le dire .Production :Agapè & All Good Production

ZENITH D’ORLEANS 1, Rue du President Schuman 45100 Orleans 45