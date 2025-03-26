MARINE LEONARDI – ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse
MARINE LEONARDI – ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse samedi 23 janvier 2027.
MARINE LEONARDI Début : 2027-01-23 à 20:00. Tarif : – euros.
BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : MARINE LEONARDINe vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.Marine Leonardidécortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, ducouple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant: j’osais pas le dire PMR : shop@bleucitron.net
ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 AVENUE RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31