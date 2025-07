Marine nationale & Marins pompiers Rolex Fastnet Race Place Napoléon Cherbourg-en-Cotentin

Marine nationale & Marins pompiers Rolex Fastnet Race Place Napoléon Cherbourg-en-Cotentin jeudi 24 juillet 2025.

Marine nationale & Marins pompiers Rolex Fastnet Race

Place Napoléon Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-24 11:00:00

fin : 2025-08-01 19:00:00

2025-07-24

Présentation de la diversité des métiers et des missions de la Marine nationale par les marins des différentes spécialités Maquettes d’un bâtiment de surface et d’un sous-marin Cabine du Super Etendard Marine Borne tactile Présence notamment du centre d’informations et de recrutement des forces armées (CIRFA Marine), de la compagnie des marins-pompiers de Cherbourg avec un véhicule de secours, et de la Formation Opérationnelle de surveillance et d’Information territoriale (FOSIT) pour présenter les missions des guetteurs sémaphoriques.

Place Napoléon Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 50 79 18 07

English : Marine nationale & Marins pompiers Rolex Fastnet Race

Presentation of the diversity of the trades and missions of the French Navy by sailors from different specialties ? Models of a surface ship and a submarine ? Cabin of the Super Etendard Marine ? Touch-screen terminal ? The Centre d?informations et de recrutement des forces armées (CIRFA Marine), the Compagnie des marins-pompiers de Cherbourg with an emergency vehicle, and the Formation Opérationnelle de surveillance et d?Information territoriale (FOSIT) to present the missions of semaphore lookouts.

German :

Vorstellung der Vielfalt der Berufe und Aufgaben der Marine durch Matrosen der verschiedenen Fachrichtungen ? Modelle eines Überwasserschiffes und eines U-Bootes ? Kabine des Super Etendard Marine ? Ein taktiles Terminal ? Das Informations- und Rekrutierungszentrum der Streitkräfte (CIRFA Marine), die Feuerwehr von Cherbourg mit einem Rettungsfahrzeug und die Formation Opérationnelle de Surveillance et d’Information Territorial (FOSIT), die die Aufgaben der Semaphorischen Beobachter vorstellt, sind ebenfalls anwesend.

Italiano :

Presentazione della diversità dei mestieri e delle missioni della Marina francese da parte di marinai di diverse specialità ? Modelli di una nave di superficie e di un sottomarino? Cabina del Super Etendard Marine ? Terminale touch-screen ? Il Centro di Informazione e Reclutamento delle Forze Armate (CIRFA Marine), i Vigili del Fuoco di Cherbourg con un veicolo di emergenza e la Formation Opérationnelle de Surveillance et d’Information Territoriale (FOSIT) saranno a disposizione per presentare le missioni delle vedette semaforiche.

Espanol :

Presentación de la diversidad de oficios y misiones de la Marina francesa por marinos de distintas especialidades ? Maquetas de un buque de superficie y de un submarino ? Cabina del Super Etendard Marine ? Terminal con pantalla táctil ? El Centro de Información y Reclutamiento de las Fuerzas Armadas (CIRFA Marine), el cuerpo de bomberos marítimos de Cherburgo con un vehículo de emergencia y la Formation Opérationnelle de Surveillance et d’Information Territoriale (FOSIT) estarán presentes para presentar las misiones de los vigías semáforos.

