MARIO ADRION – APOLLO THEATRE Paris

MARIO ADRION Début : 2026-04-16 à 20:00. Tarif : – euros.

LIVE NATION PRESENTE : MARIO ADRIONL-R-20-7529 / L-R-22-1699Achat limité à 8 billets par commande.Retrouvez Mario Adrion à l’Apollo pour une date unique de son spectacle German Efficiency!Avec plus de 2 millions d’abonnés, l’humoriste allemand mêle autodérision, anecdotes de mannequin retraité et humour décalé sur sa vie entre l’Europe et les États-Unis. Après avoir séduit les scènes de Los Angeles, New York et du New York Comedy Festival, il arrive enfin en France avec son charme européen et son énergie irrésistible.

APOLLO THEATRE 18, RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 Paris 75