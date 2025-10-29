Mario Canonge / Annick Tangorra – DUO JAZZ Le Baiser Salé Paris

Mario Canonge / Annick Tangorra – DUO JAZZ Le Baiser Salé Paris mercredi 29 octobre 2025.

Le pianiste martiniquais Mario Canonge et la chanteuse Annick Tangorra, c’est un duo qui fait des étincelles. Ils jouent avec les nuances du jazz et on a l’impression d’entrer dans leur conversation musicale, pleine de clins d’œil et de surprises.

La voix d’Annick Tangorra, à la fois sensible, élégante et pleine de caractère, nous embarque dans un voyage entre douceur et intensité. Et quand elle rencontre le piano de Mario Canonge – sans doute l’un des plus grands représentants de la musique caribéenne puissant – dont le jeu, la vélocité et l’allure sont de renom ! – la musique devient à la fois festive et émouvante

Un duo qui ne laisse personne indifférent.

Le pianiste martiniquais Mario Canonge et la chanteuse Annick Tangorra, c’est un duo qui fait des étincelles.

Le mercredi 29 octobre 2025

de 19h00 à 20h15

payant Tarif Web : 20 EUR

Tarif Paris Jazz Club : 15 EUR

Tarif sur place : 25 EUR

Tarif Jeune : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-29T20:00:00+01:00

fin : 2025-10-29T21:15:00+01:00

Date(s) : 2025-10-29T19:00:00+02:00_2025-10-29T20:15:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20251029 https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/