Mario Canonge / Michel Zenino – Duo Jazz Le Baiser Salé Paris mercredi 5 novembre 2025.

Après près de deux décennies de complicité musicale, Mario Canonge et Michel Zenino relancent leur célèbre résidence au Baiser Salé, comme un rituel attendu chaque mercredi par un public fidèle et passionné. Depuis 2006, ce duo unique piano-contrebasse a su imposer un format aussi exigeant qu’intense, sans artifice ni compromis, où chaque note, chaque silence compte. L’absence de batterie, loin d’être une contrainte, devient un terrain de jeu où la concentration, l’écoute mutuelle et la sensibilité atteignent leur paroxysme.

Sur scène, Canonge, figure incontournable du jazz caribéen, et Zenino, contrebassiste au phrasé d’une précision redoutable, revisitent avec inventivité les grands standards du jazz – de Thelonious Monk à Ornette Coleman – tout en y infusant leurs racines créoles, latines, et leur goût du métissage. Cette résidence, véritable laboratoire d’improvisation, mêle tradition et modernité dans une forme d’alchimie rare, nourrie par des années de dialogue musical ininterrompu. Chaque semaine, ils accueillent également des invités complices, prolongeant cette dynamique d’échange et d’exploration. Revenir assister à ces soirées, c’est plonger dans un moment suspendu, où la maîtrise technique s’efface au profit de l’émotion brute et de l’instant partagé. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de jazz vivant, libre, incarné.

Chaque mercredi au Baiser Salé, le pianiste Mario Canonge et le contrebassiste Michel Zenino livrent un face-à-face d’exception, entre virtuosité, complicité et jazz à l’état brut.

Le mercredi 26 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 19 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 12 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 05 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

payant

De 10 à 25 euros.

Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

