Après près de deux décennies de complicité musicale, Mario Canonge et Michel Zenino relancent leur célèbre résidence au Baiser Salé, comme un rituel attendu chaque mercredi par un public fidèle et passionné. Depuis 2006, ce duo unique piano-contrebasse a su imposer un format aussi exigeant qu’intense, sans artifice ni compromis, où chaque note, chaque silence compte. L’absence de batterie, loin d’être une contrainte, devient un terrain de jeu où la concentration, l’écoute mutuelle et la sensibilité atteignent leur paroxysme. Sur scène, Canonge, figure incontournable du jazz caribéen, et Zenino, contrebassiste au phrasé d’une précision redoutable, revisitent avec inventivité les grands standards du jazz – de Thelonious Monk à Ornette Coleman – tout en y infusant leurs racines créoles, latines, et leur goût du métissage. Cette résidence, véritable laboratoire d’improvisation, mêle tradition et modernité dans une forme d’alchimie rare, nourrie par des années de dialogue musical ininterrompu. Chaque semaine, ils accueillent également des invités complices, prolongeant cette dynamique d’échange et d’exploration. Revenir assister à ces soirées, c’est plonger dans un moment suspendu, où la maîtrise technique s’efface au profit de l’émotion brute et de l’instant partagé. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de jazz vivant, libre, incarné.

Le mercredi 25 février 2026

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 18 février 2026

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 11 février 2026

de 19h00 à 20h30

Le mercredi 04 février 2026

de 19h00 à 20h30

payant Tarif sur place : 25 EUR

Tarif Jeune : 10 EUR

Tarif web : 20 EUR

Tarif Paris Jazz Club : 15 EUR Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/fr/agenda?tag=JazzLegends https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/



