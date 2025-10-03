Mario Canonge trio Le Petit Duc Aix-en-Provence

Mario Canonge trio Le Petit Duc Aix-en-Provence vendredi 3 octobre 2025.

Mario Canonge trio

Vendredi 3 octobre 2025 à partir de 20h30. Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Mario Canonge est sans nul doute l’un des plus grands pianistes de jazz français actuels, en témoigne une carrière parsemée de collaborations toutes plus prestigieuses les unes que les autres (Dee Dee Bridgewater, Beethova Obas, Michel Jonasz …)

Sa particularité tient à sa tourbillonnante capacité d’adaptation d’un style à un autre. Tant interprète virtuose qu’auteur-compositeur émérite, il se distingue par la richesse de son jeu et l’originalité de sa discographie.



Il vient présenter au Petit Duc son tout nouveau répertoire en avant première d’un album à venir, pour lequel, il retrouve Michel Alibo à la contrebasse, vieux compagnon de route et Arnaud Dolmen, dont le dernier album Adjusting (2022) lui a valu de recevoir le prix Révélation aux dernières Victoires du Jazz, ainsi que le titre de Musicien de l’année décerné par les rédactions de Jazz Magazine et Jazz News. .

Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Mario Canonge is undoubtedly one of today?s greatest French jazz pianists, whose career is studded with prestigious collaborations (Dee Dee Bridgewater, Beethova Obas, Michel Jonasz …)

German :

Mario Canonge ist zweifellos einer der größten französischen Jazz-Pianisten der Gegenwart. Seine Karriere ist gespickt mit einer Reihe von Kollaborationen, eine renommierter als die andere (Dee Dee Bridgewater, Beethova Obas, Michel Jonasz …)

Italiano :

Mario Canonge è senza dubbio uno dei più grandi pianisti jazz francesi del nostro tempo, con una carriera costellata di collaborazioni prestigiose (Dee Dee Bridgewater, Beethova Obas, Michel Jonasz…)

Espanol :

Mario Canonge es sin duda uno de los más grandes pianistas franceses de jazz de nuestro tiempo, con una carrera plagada de prestigiosas colaboraciones (Dee Dee Bridgewater, Beethova Obas, Michel Jonasz…)

L’événement Mario Canonge trio Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence