Mario en réalité augmentée Médiathèque Condorcet Viry-Châtillon

Mario en réalité augmentée Samedi 4 octobre, 15h30, 16h15, 17h15 Médiathèque Condorcet Essonne

Début : 2025-10-04T15:30 – 2025-10-04T16:00

Fin : 2025-10-04T17:15 – 2025-10-04T17:45

Course de Karts dans la médiathèque !

Prenez les commandes du Kart de Mario ou de Luigi et défiez vos amis dans une course endiablée au cœur de la médiathèque ! Grâce à une télécommande, vous dirigerez votre héros préféré sur un circuit spécialement aménagé pour l’occasion.

Adrénaline, fun et fous rires garantis pour les petits comme pour les grands ! Venez seul, entre amis ou en famille et montrez qui sera le champion du jour.

Médiathèque Condorcet 21 rue Maurice-Sabatier 91170 Viry-Chatillon Viry-Châtillon 91170 Quartier Centre Ville Essonne Île-de-France 01 69 12 64 50 Accès Bus DM4, DM5, Pass'partout (arrêt mairie ou château)

