MARIO KART & HIP-HOP FUNK AU CAFÉ DES 4 CHEMINS CAFÉ DES 4 CHEMINS Montauban-de-Luchon samedi 31 janvier 2026.
Début : 2026-01-31 19:00:00
2026-01-31
Tournoi de jeu vidéo sur grand écran rythmé par une sélection Hip-Hop et Funk.
Soirée animée par Dada. Inscription au tournoi 2€
Possibilité de restauration sur place. .
CAFÉ DES 4 CHEMINS 1 Rue de Sous Bailo Montauban-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie cafedesquatrechemins31@gmail.com
English :
Video game tournament on the big screen, with a Hip-Hop and Funk selection.
Evening entertainment by Dada. Tournament registration: 2?
