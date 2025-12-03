Mario Kart Home Circuit Médiathèque de l’Alpha Angoulême

Mario Kart Home Circuit

Médiathèque de l’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Début : 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-12-03 18:00:00

2025-12-03

Amateurs du jeu Mario Kart, venez tester avec des karts Mario et Luigi une course grandeur nature sur un circuit déjanté.

Médiathèque de l’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

English :

Fans of the Mario Kart game can test their Mario and Luigi karts in a life-size race on a crazy circuit.

German :

Liebhaber des Spiels Mario Kart können hier mit Mario- und Luigi-Karts ein lebensgroßes Rennen auf einer verrückten Rennstrecke testen.

Italiano :

I fan del gioco Mario Kart possono venire a provare i loro kart di Mario e Luigi in una gara a grandezza naturale su un circuito pazzesco.

Espanol :

Los fans del juego Mario Kart podrán venir a probar sus karts de Mario y Luigi en una carrera a tamaño real en un circuito de locura.

