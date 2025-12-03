Mario Kart Home Circuit Médiathèque de l’Alpha Angoulême
Mario Kart Home Circuit
Médiathèque de l’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente
Début : 2025-12-03 14:00:00
fin : 2025-12-03 18:00:00
2025-12-03
Amateurs du jeu Mario Kart, venez tester avec des karts Mario et Luigi une course grandeur nature sur un circuit déjanté.
Médiathèque de l'Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine
English :
Fans of the Mario Kart game can test their Mario and Luigi karts in a life-size race on a crazy circuit.
German :
Liebhaber des Spiels Mario Kart können hier mit Mario- und Luigi-Karts ein lebensgroßes Rennen auf einer verrückten Rennstrecke testen.
Italiano :
I fan del gioco Mario Kart possono venire a provare i loro kart di Mario e Luigi in una gara a grandezza naturale su un circuito pazzesco.
Espanol :
Los fans del juego Mario Kart podrán venir a probar sus karts de Mario y Luigi en una carrera a tamaño real en un circuito de locura.
L’événement Mario Kart Home Circuit Angoulême a été mis à jour le 2025-09-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême