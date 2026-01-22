Mario Kart Live Charleville-Mézières

Mario Kart Live

Médiathèque Voyelles 2, place Jacques Félix Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Plonge dans l’univers de Mario Kart… en vrai ! Grâce à Mario Kart Live, pilote un kart télécommandé dans un circuit installé directement dans la médiathèque.Ton écran devient ton pare-brise et chaque virage est une nouvelle aventure.

Médiathèque Voyelles 2, place Jacques Félix Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 94 40

English :

Immerse yourself in the world of Mario Kart? for real! Thanks to Mario Kart Live, you can drive a remote-controlled kart on a circuit set up directly in the multimedia library, where your screen becomes your windshield and every turn is a new adventure.

