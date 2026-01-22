Mario Kart Live Charleville-Mézières
Mario Kart Live Charleville-Mézières mercredi 11 février 2026.
Mario Kart Live
Médiathèque Voyelles 2, place Jacques Félix Charleville-Mézières Ardennes
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
2026-02-11
Plonge dans l’univers de Mario Kart… en vrai ! Grâce à Mario Kart Live, pilote un kart télécommandé dans un circuit installé directement dans la médiathèque.Ton écran devient ton pare-brise et chaque virage est une nouvelle aventure.
Médiathèque Voyelles 2, place Jacques Félix Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est
English :
Immerse yourself in the world of Mario Kart? for real! Thanks to Mario Kart Live, you can drive a remote-controlled kart on a circuit set up directly in the multimedia library, where your screen becomes your windshield and every turn is a new adventure.
