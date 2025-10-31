MARIO KART LIVE HOME CIRCUIT À LA MÉDIATHÈQUE Langres

Médiathèque René-Goscinny Langres Haute-Marne

Gratuit

Entrée libre

Tout public

Imaginez un tout nouveau circuit de Mario Kart ayant comme décor la Médiathèque René-Goscinny… Faites slalomer Mario et Luigi entre les rayonnages de livres !

Mario Kart Live Home Circuit est un jeu vidéo de course de la série Mario Kart qui utilise de vraies voitures radiocommandées en forme de kart dans un univers en réalité augmentée.

La valise est prêtée par la Médiathèque Départementale de la Haute-Marne.

Tout public à partir de 8 ans

Médiathèque René-Goscinny Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68 bibliotheque.goscinny@langres.fr

