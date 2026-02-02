Mario Kartelègue Cartelègue

Mario Kartelègue

18 Rue des Quatre Lieues Cartelègue Gironde

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Le 4L café vous convie à son premier Mario Kartelègue venez vous mesurer aux meilleurs pilotes des marais !

Le principe Tournoi de Mario Kart sur wii et switch, sur 2 écrans !

Sur réservation, places limitées ! .

