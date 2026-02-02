Mario Kartelègue Cartelègue
Mario Kartelègue Cartelègue dimanche 1 mars 2026.
Mario Kartelègue
18 Rue des Quatre Lieues Cartelègue Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Le 4L café vous convie à son premier Mario Kartelègue venez vous mesurer aux meilleurs pilotes des marais !
Le principe Tournoi de Mario Kart sur wii et switch, sur 2 écrans !
Sur réservation, places limitées ! .
18 Rue des Quatre Lieues Cartelègue 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine maximegarcia.ill@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mario Kartelègue
L’événement Mario Kartelègue Cartelègue a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde