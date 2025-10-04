Mario party : challenge parents-enfants Bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône

Mario party : challenge parents-enfants Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Qui des parents ou des enfants remporteront le plus d’étoiles ?

Un challenge familial sur console.

À partir de 8 ans

Bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône place de l'hotel de ville 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Pixabay