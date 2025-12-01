Mario Ponce-Enrile Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Mario Ponce-Enrile Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mardi 30 décembre 2025.
Issu d’une famille de musiciens, Mario Ponce-Enrile débute le chant au sein de la chorale de l’Ateneo de Manila, aux Philippines, avant de poursuivre sa formation en Italie, puis à Paris. Il a collaboré avec de nombreuses figures du jazz européen et développe une approche vocale fondée sur l’écoute, la souplesse du phrasé et la recherche d’un timbre personnel, nourrie par sa rencontre avec Barry Harris.
Pour ce concert, Mario Ponce-Enrile propose essentiellement des morceaux issus de son premier album, “From This Moment On”, enregistré au légendaire Van Gelder Studio du New Jersey. Entre standards rares et ballades intemporelles, il rend un hommage à la grande tradition du jazz vocal tout en affirmant une voix singulière, claire et nuancée. Sur scène, son interprétation allie précision rythmique, chaleur et profondeur, dans une atmosphère à la fois intime et vibrante.
Mario Ponce-Enrile : voix
Clément Trimouille : guitare
Fred Sayag : contrebasse
Stéphane Chandelier : batterie
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
‘From This Moment On’ — Jazz, standards, nouvel album
Le mardi 30 décembre 2025
de 21h30 à 22h30
Le mardi 30 décembre 2025
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 22 à 27 euros
Tarif sur place : 24 à 29 euros.
Public jeunes et adultes.
38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/