Mario Ponce Enrile Quartet ‘From This Moment On’ / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris mercredi 4 février 2026.
Issu d’une famille de musiciens, Mario Ponce-Enrile débute le chant au sein de la chorale de l’Ateneo de Manila, aux Philippines, avant de poursuivre sa formation en Italie, puis à Paris. Il a collaboré avec de nombreuses figures du jazz européen et développe une approche vocale fondée sur l’écoute, la souplesse du phrasé et la recherche d’un timbre personnel, nourrie par sa rencontre avec Barry Harris.
Pour ce concert, Mario Ponce-Enrile propose essentiellement des morceaux issus de son premier album, « From This Moment On », enregistré au légendaire Van Gelder Studio du New Jersey.
Entre standards rares et ballades intemporelles, il rend un hommage à la grande tradition du jazz vocal tout en affirmant une voix singulière, claire et nuancée. Sur scène, son interprétation allie précision rythmique, chaleur et profondeur, dans une atmosphère à la fois intime et vibrante.
Mario Ponce Enrile / voix
Théodore Kuzma / piano
Fred Sayag / contrebasse
Stéphane Chandelier / batterie
Le mercredi 04 février 2026
de 19h30 à 20h30
payant Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR Tout public.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
