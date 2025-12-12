Marion Chrétien Quintet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Elle travaille actuellement sur un nouveau répertoire de compositions originales – un album en préparation – entre jazz contemporain, soul et blues , où la voix et le groove tiennent une place centrale. Ce soir, elle en présente quelques extraits avec son quintet !

Marion Chrétien : voix

Clément Simon : piano

Thomas Posner : contrebasse

Hadrien Rémy : guitare & choeur

Théo Moutou : batterie & choeur

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, soul — Déjà remarquée dans les plus grands clubs et festivals européens, Marion Chrétien s’est fait connaître au sein des Glossy Sisters et Shades Vocal band, et s’impose aujourd’hui comme l’une des voix marquantes de la scène jazz française.

Le mercredi 07 janvier 2026

de 21h30 à 22h30

Le mercredi 07 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/