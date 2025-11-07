Marion Kempa, sonorités intérieures L’image qui parle Paimpol
Marion Kempa, sonorités intérieures L’image qui parle Paimpol vendredi 7 novembre 2025.
Marion Kempa, sonorités intérieures
L’image qui parle 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-07 19:00:00
fin : 2025-11-07
2025-11-07
Musique & Danse, sortie de résidence. Artiste multi-instrumentiste, chanteuse et compositrice, Marion Kempa nous propose un voyage musical dansé poétique & sensible, au Cœur des beautés de la Vie. Au fil de ses mélodies, de ses chants & de ses danses, elle partage les multiples facettes de son univers intérieur. Et nous invite à écouter et ressentir ce qu’il y a de plus profond, vivant et vibrant en nous. Amour, délicatesse et joie au programme ! Voix, flûtes, percussions, guitare & accordéon diatonique. .
