Marion Kempa, sonorités intérieures L’image qui parle Paimpol

Marion Kempa, sonorités intérieures

Début : 2025-11-07 19:00:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Musique & Danse, sortie de résidence. Artiste multi-instrumentiste, chanteuse et compositrice, Marion Kempa nous propose un voyage musical dansé poétique & sensible, au Cœur des beautés de la Vie. Au fil de ses mélodies, de ses chants & de ses danses, elle partage les multiples facettes de son univers intérieur. Et nous invite à écouter et ressentir ce qu’il y a de plus profond, vivant et vibrant en nous. Amour, délicatesse et joie au programme ! Voix, flûtes, percussions, guitare & accordéon diatonique. .

L’image qui parle 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

