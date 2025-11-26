Marion Lévy – Et si tu danses POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg

Marion Lévy – Et si tu danses Mercredi 26 novembre, 15h00 POLE-SUD, CDCN Strasbourg Bas-Rhin

6€ > 26€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-26T15:00:00 – 2025-11-26T15:45:00

Fin : 2025-11-26T15:00:00 – 2025-11-26T15:45:00

Poucet est devenu adulte et il continue à ramasser des pierres. Il les connaît bien, désormais, il sait leur histoire, à chacune. Un jour, sur un plateau de théâtre, il reconnaît l’une d’elles. Il se rend compte qu’il est revenu là où tout a commencé et se met à raconter son histoire, toujours guidé par ses cailloux. Pour ce spectacle, Marion Lévy s’est assurée le concours de Mariette Navarro qui a écrit un texte direct, fait de situations concrètes dans lequel les enfants dès cinq ans peuvent s’identifier. Mais la réalité a toujours son versant poétique, que transmet le mouvement. Avec la voix se tisse une danse qui prend racine dans quelque chose qui a à voir avec le mime. Danse du vent ou danse des cicatrices, la situation devient l’occasion de faire ressentir le plaisir de l’espace : courir, sauter, voler, etc. Et ce plaisir n’est peut-être pas simplement visuel car il se pourrait bien que Poucet embarque ses petits complices dans la création de la danse…

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?id_spectacle=40002298&lng=1 »}]

©Julie Mouton