Marion Mézadorian Craquage Humour Théâtre

Decazeville Aveyron

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Espace Yves Roques Decazeville 20h30

Spectacle, rempli d’humour et d’émotion. Craquage , c’est votre mère, votre meilleur ami, votre voisine, votre collègue, Vous. Ce jour-là, on le sent, c’est la goutte de trop, on craque on déballe tout et ça fait un bien fou !

À force d’avoir trop pris sur soi, chacun est entrainé dans un vertige où il perd les pédales et éprouve l’indéniable plaisir du pétage de plombs, et une furieuse envie de DIRE. C’est drôle, jouissif, sidérant, émouvant, et ça nous donnerait presque envie de craquer un peu nous aussi…

Durée : 1h. A partir de 10 ans. Tarif : 15 €, réduit : 10 € (sur présentation d’un justificatif).

Billetterie sur le site internet de Decazeville Communauté et à l’Office de Tourisme de Decazeville

Service Culture de Decazeville Communauté 05 65 43 95 15 .

Decazeville 12300 Aveyron Occitanie

