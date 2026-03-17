Marion Mezadorian – Craquage Le Grand Logis Bruz Jeudi 9 avril, 20h30 Sur réservation, de 9€ à 15€

Craquage, c’est votre mère, votre meilleur ami, votre voisine, votre collègue, vous. Ce jour-là, on le sent, c’est la goutte de trop, on craque : on déballe tout et ça fait un bien fou !

Dans son premier spectacle _Pépites_, Marion Mezadorian nous a régalé par ses talents de comédienne en interprétant à merveille les personnages drôles et touchants qui ont croisé sa route. Elle revient avec un nouveau spectacle, rempli d’humour et d’émotion.

_Craquage_, c’est votre mère, votre meilleur ami, votre voisine, votre collègue, vous. Ce jour-là, on le sent, c’est la goutte de trop, on craque : on déballe tout et ça fait un bien fou !

À force d’avoir trop pris sur soi, chacun est entrainé dans un vertige où il perd les pédales et éprouve l’indéniable plaisir du pétage de plombs, et une furieuse envie de DIRE. C’est drôle, jouissif, sidérant, émouvant, et ça nous donnerait presque envie de craquer un peu nous aussi…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-09T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-09T22:00:00.000+02:00

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accueil.grandlogis@ville-bruz.fr 0299053062 https://legrandlogis-bruz.fr/

Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



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