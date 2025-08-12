Marion Mezadorian Haguenau

Marion Mezadorian Haguenau mardi 31 mars 2026.

Marion Mezadorian

1 Place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-31 20:30:00

fin : 2026-03-31 21:30:00

Date(s) :

2026-03-31

Dans son premier spectacle Pépites, Marion Mezadorian nous a régalé par ses talents de comédienne en interprétant à merveille les personnages drôles et touchants qui ont croisé sa route. Elle revient avec un nouveau spectacle, rempli d’humour et d’émotion.

Dans son premier spectacle Pépites, Marion Mezadorian nous a régalé par ses talents de comédienne en interprétant à merveille les personnages drôles et touchants qui ont croisé sa route. Elle revient avec un nouveau spectacle, rempli d’humour et d’émotion.

Craquage, c’est votre mère, votre meilleur ami, votre voisine, votre collègue, vous. Ce jour-là, on le sent, c’est la goutte de trop, on craque on déballe tout et ça fait un bien fou ! À force d’avoir trop pris sur soi, chacun est entrainé dans un vertige où il perd les pédales et éprouve l’indéniable plaisir du pétage de plombs et une furieuse envie de DIRE. C’est drôle, jouissif, sidérant, émouvant et ça nous donnerait presque envie de craquer un peu nous aussi… .

1 Place du Maire Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 54 relais.culturel@agglo-haguenau.fr

English :

In her first show, Pépites, Marion Mezadorian delighted us with her talent as an actress, interpreting wonderfully the funny and touching characters who crossed her path. She is back with a new show, full of humor and emotion.

German :

In ihrer ersten Show Pépites hat Marion Mezadorian uns mit ihrem komödiantischen Talent erfreut, indem sie die lustigen und rührenden Charaktere, die ihren Weg gekreuzt haben, wunderbar interpretierte. Sie kehrt mit einer neuen Show voller Humor und Emotionen zurück.

Italiano :

Nel suo primo spettacolo, Pépites, Marion Mezadorian ci ha deliziato con il suo talento di attrice, interpretando alla perfezione i personaggi divertenti e toccanti che hanno incrociato il suo cammino. È tornata con un nuovo spettacolo, ricco di umorismo e di emozioni.

Espanol :

En su primer espectáculo, Pépites, Marion Mezadorian nos deleitó con su talento como actriz, interpretando a la perfección los divertidos y conmovedores personajes que se han cruzado en su camino. Vuelve con un nuevo espectáculo, lleno de humor y emoción.

L’événement Marion Mezadorian Haguenau a été mis à jour le 2025-08-12 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau