Marion Mézadorian SORTIR 2025-2026 Montargis

Marion Mézadorian SORTIR 2025-2026

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : 21 – 21 – EUR

21

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-18 20:00:00

fin : 2025-12-19

Avec ce nouveau spectacle, Marion Mezadorian explore les failles de personnages drôles et touchants pris dans le tourbillon du monde qui craque. C’est drôle, jouissif, sidérant, émouvant, et ça nous donnerait presque envie de craquer un peu nous aussi… Irrésistiblement drôle oui, mais aussi une vraie réflexion sur notre approche de la vie, et sur l’importance du DIRE.

À partir de 11 ans. 21 .

