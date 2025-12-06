Marion Rampal invite Hugh Coltman « Chansons de Noël » Théâtre Municipal de Coutances Coutances

samedi 6 décembre 2025.

Marion Rampal invite Hugh Coltman « Chansons de Noël »

Théâtre Municipal de Coutances 2 Rue Milon Coutances Manche

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Jazz sous les … sapins !

Notre résidente Marion Rampal n’a pas fini de nous étonner et de régaler nos oreilles ! Après sa création hommage à Abbey Lincoln, Song For Abbey, plébiscitée lors du dernier festival Jazz sous les pommiers, elle revient, cette fois en saison, pour une toute nouvelle proposition qui ne manquera pas de nous revigorer en ces temps d’hiver !

Marion Rampal invite le chanteur anglais Hugh Coltman à partager, à leur façon, des chansons de Noël connues Jingle Bells, Silent Night… et moins connues. Ils emmènent avec grâce et une gouaille partageuse, Nat King Cole, Bing Crosby, James Brown, Ottis Redding, les Pogues, mais aussi des traditionnels cajuns ou provençaux, pour célébrer le solstice et réchauffer les oreilles et les cœurs.

Quand deux troubadours débarquent sous le sapin… remède assuré au blues de l’hiver !

ÉVÉNEMENT SOLIDAIRE.

Un même concert proposé dans deux lieux différents d’abord le vendredi dans les murs de la maison de la solidarité installée dans le quartier Claires-Fontaines de Coutances, puis le lendemain au théâtre. Ouvert à toutes et à tous dans chacun des deux lieux, attention petite jauge le vendredi soir.

Si vous optez pour le tarif solidaire (20€ au lieu de 10€ en tarif normal), la différence sera reversée aux associations de la Maison de la solidarité.

Ces deux concerts sont proposés par le TMC dans le cadre des animations de Noël de la Ville de Coutances. .

Théâtre Municipal de Coutances 2 Rue Milon Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 68 jslp@jazzsouslespommiers.com

English : Marion Rampal invite Hugh Coltman « Chansons de Noël »

