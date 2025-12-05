Marion Rampal invite Hugh Coltman Coutances

Marion Rampal invite Hugh Coltman

Maison de la solidarité Quartier Claires Fontaines Coutances Manche

Jazz sous les … sapins !

Notre résidente Marion Rampal n’a pas fini de nous étonner et de régaler nos oreilles ! Après sa création hommage à Abbey Lincoln, Song For Abbey, plébiscitée lors du dernier festival Jazz sous les pommiers, elle revient, cette fois en saison, pour une toute nouvelle proposition qui ne manquera pas de nous revigorer en ces temps d’hiver !

Marion Rampal invite le chanteur anglais Hugh Coltman à partager, à leur façon, des chansons de Noël connues Jingle Bells, Silent Night… et moins connues. Ils emmènent avec grâce et une gouaille partageuse, Nat King Cole, Bing Crosby, James Brown, Ottis Redding, les Pogues, mais aussi des traditionnels cajuns ou provençaux, pour célébrer le solstice et réchauffer les oreilles et les cœurs.

Quand deux troubadours débarquent sous le sapin… remède assuré au blues de l’hiver ! .

