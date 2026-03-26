Marion Rampal & Liken L’Évadée Chalon-sur-Saône

Marion Rampal & Liken

L’Évadée 11 Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 20:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Petite Maison est un road-trip rêveur, entre magie de la transmission et de l’invention, où l’on explore les pièces originales comme des airs traditionnels appris en Acadie ou aux Îles de la Madeleine. Où l’on court les sons comme d’autres couraient les bois de l’autre côté du grand Atlantique. Une plongée sensible au cœur des métissages de la culture francophone, qui en métamorphose librement les mémoires.

Marion Rampal chant Aurélien Tomasi saxophone, clarinette, clavier Fany Fresard violon, chant Hugo Blouin contrebasse.

LIKSN défriche de nouvelles terres sonores. Instruments amplifiés, cloches en tout genre, vieux synthés défectueux, microphones, enceintes, larsens, ces 7 musicien.ne.s rassemblent des influences empruntant autant au rock, à l’électro qu’à la musique classique. Tenter une définition esthétique de leur musique est à contresens de leur recherche qui met en avant l’expérience vécue du sonore.

Arianne Bacquet, hautbois Quentin Copalle, flûte Xavière Fertin, clarinette Léo Margue, direction Timothée Quost, trompette et composition Loïc Vergnaux, clarinette Paul Alkhallaf, multi-diffusion sonore. .

L’Évadée 11 Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Marion Rampal & Liken

L’événement Marion Rampal & Liken Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-26 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)