Marion Rampal Oizel Amphithéâtre de La Manufacture Aix-en-Provence

Marion Rampal Oizel

Jeudi 6 novembre 2025 de 20h30 à 22h.

Amphithéâtre de La Manufacture
8-10 rue des Allumettes
Aix-en-Provence

Jeudi 6 novembre 2025 de 20h30 à 22h. Amphithéâtre de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 15 EUR

Début : 2025-11-06 20:30:00

fin : 2025-11-06 22:00:00

2025-11-06

Sur le devant de la scène comme aux côtés d’Archie Shepp, Raphael Imbert ou Anne Paceo, Marion Rampal, chanteuse et compositrice de jazz, construit un univers musical sans frontières. Cette inventivité très personnelle, loin des effets de mode, lui a valu d’être couronnée artiste vocale de l’année 2022 aux Victoires du Jazz.



Avec Oizel, Marion Rampal picore autant dans le jazz, que dans le folk, la chanson française et la pop. Voix posée, nue et frémissante, dans un français subtilement malaxé, elle en appelle aux inspirants oiseaux, merles moqueurs ou oies sauvages, drôles de piafs, libertaires et marginaux de toutes plumes. .

Amphithéâtre de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 27 37 39 public@lepetitduc.net

Jazz singer-songwriter Marion Rampal is building a musical universe that knows no boundaries. With Oizel, she draws as much from jazz as from folk, French chanson and pop. This highly personal inventiveness, far removed from the effects of fashion, has enabled her

Die Jazzsängerin und Komponistin Marion Rampal baut ein musikalisches Universum ohne Grenzen auf. Mit Oizel hat sie sich sowohl im Jazz als auch im Folk, im französischen Chanson und im Pop bedient. Dieser sehr persönliche Erfindungsreichtum, der weit entfernt von Modeerscheinungen ist, verleiht ihr eine ganz eigene Note

La cantautrice jazz Marion Rampal ha costruito un universo musicale che non conosce confini. Con Oizel, attinge al jazz, al folk, alla chanson francese e al pop. Questa inventiva personalissima, lontana dagli effetti della moda, le ha conferito un suono unico

La cantautora de jazz Marion Rampal ha construido un universo musical que no conoce fronteras. Con Oizel, se inspira en el jazz, el folk, la chanson francesa y el pop. Esta inventiva tan personal, alejada de los efectos de la moda, le ha dado un sonido único

