Marion Rampal Petite Maison La Mesón Marseille 1er Arrondissement

Marion Rampal Petite Maison

Samedi 25 avril 2026 de 19h à 22h. La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25 22:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Où se trouve la Petite Maison où s’inventent nos chansons ? Quels esprits y habitent ?

De nos ancêtres, quelles chansons nous parviennent ? Comment les réinventons-nous ? Comment l’ailleurs détient-il la clef de l’ici ? Le passé, celle du présent ?







Depuis 2022, Marion Rampal mène aux côtés du saxophoniste franco-québécois Aurélien Tomasi une recherche buissonnière, tout à la fois documentaire et créative, sur les musiques de l’Amérique francophone. Rencontres, interviews, laboratoires d’exploration à partir d’archives ou de formes transmises par des musiciens traditionnels, “Petite Maison” est un road-trip rêveur qui nous plonge dans la magie de la transmission et de l’invention.





Aux côtés d’Hugo Blouin, musicien autant actif sur la scène jazz de Montréal que féru d’invention sonore d’après des formes folkloriques, et rejoints par la violoniste franco-québécoise Fany Fresard, ils explorent des pièces originales comme des airs traditionnels appris en Acadie ou aux Iles de la Madeleine. Ensemble,en nouveaux troubadours, ils courent les sons comme d’autres courraient les bois de l’autre côté du grand Atlantique. Après une première saison de concerts intimistes, ils s’associent au réalisateur Martin Sarrazac pour créer un objet singulier à la frontière de la poésie et du documentaire, partageant au public les rencontres et paysages de Petite Maison, pour une plongée sensible au cœur des métissages de la culture francophone et de la libre métamorphose des mémoires. “Petite Maison” rassemble un collectif Franco-québécois autour de Marion Rampal et Aurélien Tomasi. Pensé comme un rhizome de liens entre mémoire et création, il s’incarne au gré des rencontres et des traversées: voyages, sessions, collectages, podcast, vidéos musicales documentaires, enregistrements studio et formes concertantes.





Une création Les Rivières Souterraines/ Petite Maison/ Pole de référence Jazz sous les Pommiers/ avec le soutien du Conseil des Arts du Canada, du CALQ, de la Fondation BNP Paribas







Distribution:



Voix, guitare, mandoline: Marion Rampal

Violon, podorythmie, voix: Fany Fresard

Clarinettes, Juno, flûte: Aurélien Tomasi

Contrebasse, voix: Hugo Blouin

réalisation image: Martin Sarrazac

Son Axel Pfirrmann .

La Mesón 52 rue Consolat Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Where is the Little House where our songs are invented? What spirits dwell there?

