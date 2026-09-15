Marion Rampal, Robinson Khoury & Thibault Gomez “Cantica” Cathédrale Notre-Dame Coutances

Informations pratiques

Coutances

Marion Rampal, Robinson Khoury & Thibault Gomez “Cantica”

Cathédrale Notre-Dame 1 Rue du Puits Notre Dame Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03 21:50:00

Date(s) :

2026-10-03

Concert pour voix, orgue, cuivres et chœur.

Marion Rampal et Robinson Khoury ont partagé, durant trois années, la double résidence de Jazz sous les pommiers. Une complicité artistique bien réelle s’est créée au fil du temps et de leurs nombreuses interventions sur le territoire de CMB. Pour fêter cette fin de résidence, ils ont souhaité se réunir et proposer un concert inédit en la cathédrale.

Imaginé par Marion Rampal, Robinson Khoury et Thibault Gomez, CANTICA est une tentative sensible et joyeuse de renouer avec l’esprit du concert sacré… ou plutôt, de reposer aujourd’hui la question du spirituel dans la création musicale jazz et contemporaine en lien avec ses origines, du classique au Spiritual Jazz. Entre relectures et échos à Purcell, Britten, Duke Ellington et ses fameux Sacred Concerts, s’entremêlent des pièces originales. CANTICA détourne amoureusement les codes expressifs du chant, l’instrumentarium et l’acoustique particulière du lieu de culte. Marion Rampal et Robinson Khoury y créent un libre dialogue avec les cuivres et un chœur d’habitants locaux étonnant rassemblé pour l’occasion. L’approche poétique de Thibault Gomez offre à l’orgue comme une métamorphose. Ensemble et en souffles, ils toucheront une beauté aussi nouvelle qu’intemporelle ! .

Cathédrale Notre-Dame 1 Rue du Puits Notre Dame Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 68 jslp@jazzsouslespommiers.com

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English : Marion Rampal, Robinson Khoury & Thibault Gomez “Cantica”

L’événement Marion Rampal, Robinson Khoury & Thibault Gomez “Cantica” Coutances a été mis à jour le 2026-09-08 par Coutances Tourisme