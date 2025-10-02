MARION ROCH – LE PETIT KURSAAL Besancon

MARION ROCH est de retour à Besançon !Après une tournée française de concerts depuis plusieurs mois, et de nombreux festivals cet été, Marion vient illuminer l’automne sur la scène du Petit Kursaal de Besançon, pour notre plus grand bonheur !!!Un événement à ne manquer sous aucun prétexte, d’autant qu’elle nous gratifiera de nouvelles chansons, présentes dans la réédition de son dernier album.Autant dire que nos oreilles (et tous nos sens) vont se régaler !le 2 octobre 2025 au Petit Kursaal de Besançondébut du concert à 20h ouverture des portes à 19h – buvette et petite restauration

LE PETIT KURSAAL 2 Place du Theatre 25000 Besancon 25