Marionette tout vent Montlieu-la-Garde
mardi 7 avril 2026.
Marionette
CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 15:00:00
fin : 2026-04-07 17:00:00
Date(s) :
2026-04-07
Lors de cet atelier créatif , les enfants fabriqueront leur marionnette à ficelle, composée d’une croix de manipulation , d’une tête de 2 bras et de 2 jambes
.
CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 43 67 maisondelaforet@haute-saintonge.org
English :
During this creative workshop, children will make their own string puppet, consisting of a manipulation cross, a head, 2 arms and 2 legs
L’événement Marionette Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-01-16 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime