Marionettes en Folie Micro-Folie Civray
Marionettes en Folie Micro-Folie Civray samedi 27 septembre 2025.
Marionettes en Folie
Micro-Folie 2 place Leclerc Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Atelier création de marionnettes en vieilles chaussettes. Sur inscription. .
Micro-Folie 2 place Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr
English : Marionettes en Folie
German : Marionettes en Folie
Italiano :
Espanol : Marionettes en Folie
L’événement Marionettes en Folie Civray a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou