Marionettes en Folie Micro-Folie Civray

Marionettes en Folie Micro-Folie Civray samedi 27 septembre 2025.

Marionettes en Folie

Micro-Folie 2 place Leclerc Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Atelier création de marionnettes en vieilles chaussettes. Sur inscription. .

Micro-Folie 2 place Leclerc Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr

English : Marionettes en Folie

German : Marionettes en Folie

Italiano :

Espanol : Marionettes en Folie

L’événement Marionettes en Folie Civray a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou