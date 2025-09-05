MARIONETTES: FFFFF (Fables Funky Farfelues Fichtrement Fun) Longueau

MARIONETTES: FFFFF (Fables Funky Farfelues Fichtrement Fun) Longueau mardi 3 février 2026.

MARIONETTES: FFFFF (Fables Funky Farfelues Fichtrement Fun)

49 Rue Anatole France Longueau Somme

Tarif : 5.1 – 5.1 –

5.1

Tarif réduit adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 10:30:00

fin : 2026-02-03 11:30:00

Date(s) :

2026-02-03

LA MÉCANIQUE DU FLUIDE

Histoires courtes marionnettiques

DE 8 À 10 ANS

Michel et Michèle viennent raconter (avec le concours du public dans une ambiance joyeuse et participative) deux histoires de confiance celle qu’on a (ou non !) pour soimême et celle que les autres nous inspirent (ou non !). L’A(gneau)stronaute ou l’histoire de Pascal, jeune agneau rêveur, qui désire plus que tout explorer le cosmos ! Mais dans le raisonnable monde des moutons, ça n’est pas acceptable. Pour le faire rentrer dans le rang, on l’envoie chez… les Spécialistes ! L’Affaire Steve McFouine ou une rocambolesque conspiration criminelle impliquant une fouine policière qui ne sait pas dire non, un chien incontrôlable et attachant, un moustique porté disparu, un public surchauffé qui fait la bande-son du spectacle en direct. En lien avec la thématique de la confiance, la compagnie propose aux enfants ayant assisté au spectacle, une séance de PhiloMinots sans s’en rendre compte !

TEXTE, MISE EN SCÈNE & INTERPRÉTATION David Lacomblez, Amélie Roman et Céline Romand | CONSTRUCTION Cédric Vernet, David Lacomblez | REGARD EXTÉRIEUR Cédric Vernet | ADMINISTRATION Aurélie Mérel (Filage) | PHILOMINOTS Intervenantes Margot Daudin-Clavaud & Amélie Roman | CO-PRODUCTION Espace Culturel Georges Brassens de Saint-Martin-Boulogne La Mécanique du Fluide remercie chaleureusement pour leur précieux soutien Le Grand Bleu Scène conventionnée d’intérêt national Art, enfance et jeunesse à Lille, le Théâtre de l’Aventure à Hem, La Ferme d’en Haut à Villeneuve d’Ascq, la Salle Allende à Mons-en-Baroeul, l’Area à Aire-sur-la-Lys, L’Oiseau-Mouche à Roubaix L’A(gneau)stronaute a obtenu le soutien du Conseil Départemental du Pas-de-Calais, de la DRAC et du Conseil Régional des Hauts-deFrance.

Lien vidéo https://www.youtube.com/watch?v=5jAIQbbGr4k 5.1 .

49 Rue Anatole France Longueau 80330 Somme Hauts-de-France +33 3 22 50 34 34 letraitdunion@amiens-metropole.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement MARIONETTES: FFFFF (Fables Funky Farfelues Fichtrement Fun) Longueau a été mis à jour le 2025-09-05 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS