Marionettes Sous l’arbre À demain mon amour

Salle Santorin à l'Agora
Granville

Début : 2025-12-16 17:30:00

fin : 2025-12-16 17:55:00

2025-12-16

Très jeune public à partir de 3 mois.

Découvrez un monde enchanteur où la nature devient théâtre.

Sous un arbre majestueux, deux inconnus se promènent, explorent, cueillent des champignons et se ressourcent sans jamais se croiser, jusqu’à ce que leurs chemins se rencontrent enfin. Dans cet arbre vivent des animaux marionnettes espiègles qui apparaissent à leur guise pour jouer avec les visiteurs ajoutant une touche de magie et de surprise à leur expérience. L’arbre, personnage à part entière, sent ses branches danser dans le vent et se dore au soleil.

La Compagnie À demain mon amour invite les spectateurs à une contemplation poétique où les enfants de 1 mois à 5 ans découvrent l’autonomie et les émotions dans un espace interactif. Adultes et enfants partagent alors un moment magique, observant le monde sous un nouvel angle. Une pause contemplative, riche en découvertes et en émerveillements. .

Salle Santorin à l’Agora 361 Rue Saint-Nicolas Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

