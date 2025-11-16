MARIONETTES The Baby Tyler Show Glisy

MARIONETTES The Baby Tyler Show Glisy dimanche 16 novembre 2025.

MARIONETTES The Baby Tyler Show

147 Rue d’en Haut Glisy Somme

Tarif : 5.1 – 5.1 –

5.1

Tarif réduit adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 17:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-16

SNAFU

Manipulation d’objets et de marionnettes

À partir de 5 ANS

Bébé Tyler ne mesure que 25 cm, mais il vit dans notre grand monde plein de choses pour les grandes personnes. Il ne demande l’aide de personne et n’en a pas besoin ! Il peut tout faire PAR SOI-MÊME. Jusqu’à ce qu’il ne puisse plus… Une collection d’histoires de marionnettes qui se croisent dans des mondes minuscules, jouées en direct et magnifiées par une caméra vidéo sur un écran géant ! Vous quitterez ce spectacle avec l’envie de sculpter vos propres monstres en pâte à modeler et de réaliser votre propre film de marionnettes avec des objets que vous trouverez dans votre cuisine. Un spectacle de marionnettes hallucinant par la marionnettiste de Fraggle Rock/Sesame/Jim Henson Co. Regardez Ingi réaliser un film de marionnettes en direct sous vos yeux, en utilisant uniquement des objets domestiques, une caméra et ses mains nues.

MISE EN SCÈNE Britt Smallt | TEXTE Ingrid Hansen et Britt Small | INTERPRÉTATION Ingrid Hansen | RÉGISSEUR Kenny Streule MUSIQUE Hank Pine | CONSEILS MARIONNETTIQUES Jessica Hickman, Mike Petersen, Tim Gosley, Loreto Espinoza, Jeni Luther COPRODUCTION ET COLLABORATION ARTISTIQUE Kathleen Greenfield. PRIDUIT PAR SNAFU Society of Unexpected Spectacle SNAFU remercie pour leur soutien le CRD Arts Council, le Conseil des arts du Canada, et le British Columbia Arts Council.

Lien vidéo https://drive.google.com/file/d/1MlNi85WB93_ZWUx4b0E1hoIteYkEMD-c/view?usp=drive_link

147 Rue d’en Haut Glisy 80440 Somme Hauts-de-France +33 3 22 50 34 34 letraitdunion@amiens-metropole.com

