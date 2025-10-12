Marionnette – Bonne Espérance Théâtre Comoedia Marmande

Marionnette – Bonne Espérance Théâtre Comoedia Marmande dimanche 15 mars 2026.

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-16

2026-03-15 2026-03-16

Bonne Espérance de la Compagnie Le Liquidambar, Laboratoire marionnetique
Une aventure maritime entre réel et imaginaire où deux trajectoires humaines se croisent sur la route de Bonne-Espérance
Tout public dès 7 ans.   .

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 

English : Marionnette – Bonne Espérance

Bonne Espérance by Compagnie Le Liquidambar, Laboratoire marionnetique

German : Marionnette – Bonne Espérance

Bonne Espérance von der Compagnie Le Liquidambar, Laboratoire marionnetique

Italiano :

Bonne Espérance della Compagnie Le Liquidambar, Laboratoire marionnetique

Espanol : Marionnette – Bonne Espérance

Bonne Espérance de Compagnie Le Liquidambar, Laboratoire marionnetique

