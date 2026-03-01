MARIONNETTE/CIRQUE/MAGIE-NOUVELLE COGITO

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON
Saint-Gaudens

Début : 2026-03-19 20:30:00

fin : 2026-03-19 21:30:00

2026-03-19

À quel moment les petites voix de la conscience apparaissent-elles dans notre tête ? Comment prennent-elles vie ? Comment cohabite-t-on avec elles ? Qui gouverne qui ?

Cogito est un spectacle qui mêle théâtre, cirque et marionnette sur les petites phrases anodines ou piquantes que l’on reçoit durant l’enfance et qui deviennent nos petites voix intérieures.

Tu dois… tu ne dois pas… tu n’y arriveras pas… Mais vas-y ! Ce spectacle aborde les thématiques du surmoi, des douces

violences et du masque social. Ce que chacun tente de cacher aux autres et qui pourtant nous constitue. Un voyage

au cœur des troubles que l’on tait, des pulsions que l’on tente d’étrangler plutôt que d’assumer. En somme, un dialogue avec

ces autres qui palpitent en nous.

Idée originale, mise en scène, création masques et marionnettes Fanny Journaut Interprètes Fabien Milet, Maxime

Calvet, Fanny Journaut Aide à la dramaturgie Isabelle Ployet Conception Lumière Erwan Costadau Conception sonore

Nicolas Lesaint Musique originale Tom Faubert Musique additionnelle Matéo Langlois Constructeurs Léo Rousselet

Costumes Margot Frumin Administration diffusion Hervé Billerit

Production Compagnie Nouons-nous

Durée 50 min

À partir de 10 ans

English :

When do the little voices of consciousness appear in our heads? How do they come to life? How do we live with them? Who governs whom?

