Marionnette Tache Pistache avec Jeanne Marquis Manège Reims

Marionnette Tache Pistache avec Jeanne Marquis

Manège 2 Boulevard du Général Leclerc Reims Marne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 10:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04 2026-03-07

Tout public

Dans Tache Pistache, la comédienne-marionnettiste Jeanne Marquis explore la poésie des taches et ce qu’elles révèlent. Ces traces, qu’elles soient maladresses, accidents ou marques du corps, deviennent autant de petites révoltes qui bousculent l’ordre et la norme. Sur scène, Jeanne interprète un personnage obsédé par les taches elle les traque, les rencontre et finit par apprivoiser l’une d’elles pour en faire sa tache de compagnie. Avec un dispositif vidéo, des marionnettes à différentes échelles et un musicien multi-instrumentiste, le spectacle mêle marionnettes, musique live et arts visuels pour inviter petits et grands à découvrir la beauté de ce qui sort du cadre et à célébrer la singularité de chaque trace. .

Manège 2 Boulevard du Général Leclerc Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marionnette Tache Pistache avec Jeanne Marquis

L’événement Marionnette Tache Pistache avec Jeanne Marquis Reims a été mis à jour le 2026-02-20 par Reims Tourisme & Congrès