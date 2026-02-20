Marionnette Tache Pistache avec Jeanne Marquis Manège Reims
Marionnette Tache Pistache avec Jeanne Marquis Manège Reims mercredi 4 mars 2026.
Marionnette Tache Pistache avec Jeanne Marquis
Manège 2 Boulevard du Général Leclerc Reims Marne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 10:00:00
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04 2026-03-07
Tout public
Dans Tache Pistache, la comédienne-marionnettiste Jeanne Marquis explore la poésie des taches et ce qu’elles révèlent. Ces traces, qu’elles soient maladresses, accidents ou marques du corps, deviennent autant de petites révoltes qui bousculent l’ordre et la norme. Sur scène, Jeanne interprète un personnage obsédé par les taches elle les traque, les rencontre et finit par apprivoiser l’une d’elles pour en faire sa tache de compagnie. Avec un dispositif vidéo, des marionnettes à différentes échelles et un musicien multi-instrumentiste, le spectacle mêle marionnettes, musique live et arts visuels pour inviter petits et grands à découvrir la beauté de ce qui sort du cadre et à célébrer la singularité de chaque trace. .
Manège 2 Boulevard du Général Leclerc Reims 51100 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marionnette Tache Pistache avec Jeanne Marquis
L’événement Marionnette Tache Pistache avec Jeanne Marquis Reims a été mis à jour le 2026-02-20 par Reims Tourisme & Congrès